Regazzi attacca la GISO: "Dramma di Isone? Abbia il buon gusto di non strumentalizzare l'episodio"

ISONE – "Di fronte a una notizia così tragica e triste bisognerebbe avere almeno il buon gusto, se non di tacere, per lo meno di evitare di strumentalizzare l'episodio a fini politici". Con queste parole il consigliere nazionale PPD Fabio Regazzi si esprime sul dramma di Isone, dove una recluta 21enne ha perso la vita durante una marcia, attaccando la Gioventù socialista, secondo la quale "la morte di Isone poteva essere evitata".

"La GISO – scrive Regazzi su Facebook – non si lascia scappare questa ghiotta occasione per scagliarsi contro l'esercito affermando - prima ancora che l'inchiesta abbia stabilito le cause - che la morte di questa giovane recluta poteva essere evitata. In attesa di capire cosa sia successo, limitiamoci tutti - GISO e Dr. Cavalli compresi - ad esprimere il nostro cordoglio di cittadini e la vicinanza ai famigliari così duramente colpiti da questa tragedia".