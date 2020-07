Suter: "Pronti a fare i sacrifici necessari"

BELLINZONA – GastroTicino prende atto e condivide in pieno spirito solidale, la decisione odierna del Consiglio di Stato, di voler introdurre l’obbligo dell’utilizzo della mascherina per il personale di servizio nella ristorazione.

“Come tutta la popolazione e il mondo politico e turistico - sottolinea il presidente Massimo Suter - siamo molto preoccupati dall’evolversi della situazione sanitaria in Ticino, ma allo stesso tempo fiduciosi che tutti assieme, agendo in modo coscienzioso e responsabile, potremo avere un forte impatto nel combattere una nuova diffusione del virus, scongiurando una nuova chiusura totale dei nostri esercizi".

E ancora: "Ci siamo subito resi conto della gravità della situazione e siamo pronti, come categoria e mondo economico-turistico, a fare i sacrifici necessari, mettendo in atto le nuove misure restrittive adottate, sicuramente incisive ma ponderate; il tutto per limitare il più possibile potenziali situazioni di pericolo per i nostri affezionati clienti e il personale impiegato, potendo continuare a godere in totale sicurezza e spensieratezza la visita nei nostri ristoranti”.