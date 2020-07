La Foce contingentata ma animata, sei accessi al lago con piattaforme galleggiante, una spiaggia come al mare. L'estate di Lugano entra nel vivo

LUGANO – Il contingentamento della Foce, sei nuovi accessi al lago per sgravare lidi e foce. Si potrà accedere all’acqua da diversi punti del lungolago, tra il lido di Riva Caccia e il parchetto in via Riviera a Cassarate, anche se le misure dovranno avere l’ok del Cantone, come fa sapere il Comune luganese in una nota.

Ai sei accessi corrisponderanno altrettante piattaforme galleggianti che permetteranno una comoda seduta con affaccio sul lago da cui raggiungere l’acqua con una scaletta. Ci saranno dei getti di acqua, per ora provvisori, un test per un futuro dove potranno essere fissi.

Se il Cantone dirà sì, da inizio agosto la Città realizzerà i progetti. Ed anche una palestra all’aperto e una mini spiaggia come se si fosse al mare, dove ai tempi c’era il Mojito (dettaglio che ha già destato la curiosità di molti passanti).

Insomma, Lugano cerca di diversificare la sua estate.

Tra l’altro, da questo fine settimana ci potranno essere massimo 200 persone alla Foce dalle 20 in avanti e 300 al food track organizzato. Infatti per garantire agli avventori la possibilità di acquistare bevande da consumare sul posto sono state analizzate diverse possibilità: chiosco, food truck e buvette degli esercizi pubblici presenti in loco. Per questo fine settimana la Città ha optato per la soluzione provvisoria del food truck ma con alcune limitazioni: l’orario di apertura è limitato, con chiusura alle 22.30 e termine per la vendita di alcolici alle 21 il giovedì, alle 19 nei giorni feriali, alle 18.30 il sabato e alle 18 la domenica (questo in conformità alla Legge cantonale sull’apertura dei negozi). La Città fa sapere che al termine del weekend si valuterà l’impatto dell’uso dell’area con questa modalità e un’eventuale possibile gestione della mescita da parte della ristorazione presente in loco.

Per accedere alla Foce bisognerà riservare su prenota.lugao.ch, agli avventori sarà distribuito un braccialetto, ci saranno il divieto di accedere alla zona con alcolici o bottiglie in vetro, un servizio di sicurezza supportato da controlli regolari della Polizia, dei controlli per evitare l'attraversamento a piedi del fiume, un potenziamento dell'illuminazione, un arredo urbano per creare maggiori zone di seduta e permanenza, musica di sottofondo e intrattenimento tramite DJ dalle 20.30 a mezzanotte e - potenziamento dei contenitori per rifiuti e dei servizi di pulizia.