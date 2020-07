Incendio a Mendrisio, ingenti danni all'appartamento e una donna ha un inizio di intossicazione

MENDRISIO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 8.30 è scoppiato un incendio all'interno di una palazzina in via Paolo Torriani a Mendrisio. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha interessato la cucina di un appartamento posto al primo piano.

L'incendio, visto il denso fumo sprigionatosi, ha richiesto l'evacuazione dello stabile. Non vi sono feriti. Una donna sarà sottoposta a controlli per un principio di intossicazione.

Ingenti i danni all'appartamento.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Mendrisio, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto nonché i soccorritori del SAM.