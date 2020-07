Isone, quella firma richiesta ai granatieri che fa discutere

ISONE – Una volta finita la scuola reclute a Isone, i granatieri devono sottoscrivere e firmare un modulo alquanto particolare. In pratica, come rileva il Tages Anzeiger, devono dichiarare di non essere stati molestati durante i mesi passati sotto le armi.

Una prassi che esiste anche in altri corpi? Il portavoce dell’esercito Stefan Hofer non sa se fogli simili esistano anche in altri centri di formazione. Quel che è certo è che il fatto che il modulo non sia anonimo può sicuramente mettere in difficoltà i giovani.

Uno, infatti, interpellato dal quotidiano, ha ammesso di non aver voluto problemi proprio alla fine. Con le dimissioni, ha certificato di non aver subito ordini o molestie degradanti, anche se la pensava diversamente.

Secondo Arnold Marti, professore di legge all'Università di Zurigo, servirebbe una base giuridica esplicita per pretendere la compilazione di questo foglio.