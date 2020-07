Lite con accoltellamento a Pregassona: un ferito

PREGASSONA – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 15.00 in via Ceresio a Pregassona vi è stata una lite tra due persone. Lite che ha visto coinvolti un 37enne iracheno richiedente l'asilo e un 36enne iracheno residente nella regione.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel corso dell'alterco il 36enne ha riportato alcune ferite da taglio, che hanno richiesto il ricovero in ospedale, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.