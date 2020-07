Si studia una formula per evitare la Foce 'deserta'. Badaracco: "Stiamo valutando alcune soluzioni"

LUGANO – Continua a far discutere la situazione legata alla Foce di Lugano. "La formula attuale – dice il capodicastero Cultura, Sport ed Eventi Roberto Badaracco a TeleTicino – non ha funzionato". È stata, infatti, una Foce quasi 'deserta' nel fine settimana dopo le misure decretate dal Municipio per evitare assembramenti e degrado.

Badaracco ammette che "stiamo valutando se permettere l'accesso all'area a 300 persone (sedute) con un servizio di mescita di bevande. Dobbiamo valutare tutti gli aspetti giuridici".