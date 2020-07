Coronavirus in Svizzera: tre morti e +108 contagi

BERNA – Aumentano i contagi da coronavirus in Svizzera. Nella nostra Nazione – rende noto l'Ufficio federale della sanità pubblica – sono 108 le nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore per un totale di 33'742 contagi. Purtroppo, il virus torna anche a mietere vittime: tre, infatti, le morti nell'ultimo giorno in Svizzera (1'691 in totale).

L'incidenza della malattia è di 393.1 casi ogni centomila abitanti. Otto i nuovi ricoveri in ospedale. 612 le persone in isolamento e 2'632 quelle messe in quarantena.