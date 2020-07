Coronavirus, in Svizzera altro aumento dei contagi

BERNA – Salgono ancora i nuovi casi di coronavirus in Svizzera. Stando al bollettino diramato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 141 (33'883 in totale). Altre due persone sono morte nell'ultimo giorno. Il bilancio delle vittime sale così a quota 1'693.

L'incidenza della malattia si attesta quindi a 394.8 casi ogni centomila abitanti. Dodici, invece, i nuovi ricoveri in ospedale. Le persone in isolamento sono 767, mentre quelle in quarantena 2.962.