CUREGLIA- La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 5.30 è scoppiato un incendio, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, presso un'abitazione in ristrutturazione in via Ca'd'Fund a Cureglia. Il rogo ha interessato il tetto della struttura.

Non vi sono feriti. Ingenti i danni all'abitazione.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, della Polizia Torre di Redde nonché i pompieri di Lugano.