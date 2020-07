BERNA – Non smettono di aumentare i contagi da coronavirus in Svizzera. Come comunicato dall’Ufficio federale della sanità pubblica, sono 220 le nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore. Sale a 1’704 il bilancio dei morti da inizio dell’epidemia, uno in più rispetto a ieri.

L’incidenza della malattia ha raggiunto i 408.0 casi ogni centomila abitanti. Otto, invece, i nuovi ricoveri. Le persone in isolamento sono 958, mentre 3’096 quelle sottoposte a quarantena.