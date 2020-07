Coronavirus, altro aumento dei contagi in Svizzera

BERNA – 210 nuovi contagi da coronavirus in Svizzera e un decesso in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino giornaliero rilasciato dall’Ufficio federale della sanità pubblica.

L’incidenza della malattia ha raggiunto i 410,5 casi ogni centomila abitanti. Aumentano anche i ricoveri: 17 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento, invece, sono 1’019. Cresce pure il numero delle persone sottoposte a quarantena: 2’896 che si aggiungono ai 12’020 individui rientrati in Svizzera da un viaggio in un Paese considerato a rischio.