"Siamo vicini a una crescita esponenziale"

BERNA – “Il numero di partecipanti ad eventi pubblici andrebbe limitato a un massimo di cento persone. I nuovi casi di contagio da coronavirus in Svizzera seguono una curva che si avvicina a una crescita esponenziale”. Lo ha affermato il capo della Task force della Confederazione Martin Ackermann in un’intervista alla SonntagsZeitung.

“La crescita esponenziale – continua – deve essere assolutamente evitata per non ricorrere a ulteriori drastiche misure. Le autorità devono far passare il messaggio che il virus è ancora presente”.