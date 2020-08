BERNA – Nuovo aumento dei contagi in Svizzera. Sono 138 i nuovi casi di coronavirus in Svizzera nell'ultimo giorno. Lo ha reso noto l'Ufficio federale della sanità pubblica tramite il bollettino giornaliero. Le vittime da inizio epidemia sono 1'707, zero in più rispetto a ieri.

L’incidenza della malattia ha raggiunto i 414,2 casi ogni centomila abitanti. Sei, invece, i nuovi ricoveri sono stati sei. Le persone messe in isolamento sono 1'041, mentre quasi 14mila quelle in quarantena.