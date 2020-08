Incidente letale a Genestrerio: morto un 67enne

GENESTRERIO – La Polizia cantonale comunica che oggi, poco dopo le 12.45, a Genestrerio, un 67enne automobilista svizzero domiciliato nel Mendrisiotto circolava in via Canova. In base a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, ha perso il controllo del mezzo andando poi a cozzare contro un'abitazione posta a sinistra della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, delle Guardie di confine, della Polizia Città di Mendrisio, della Polizia comunale di Chiasso, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, i soccorritori del SAM e della REGA che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare il decesso del 67enne a causa delle gravi ferite riportate.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada rimarrà chiusa almeno fino alle 16.30. Eventuali testimoni che avessero assistito all'incidente sono pregati di contattare la Polizia cantonale al lo 0848 25 55 55.