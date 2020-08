BERNA – Tornano a superare le cento unità i nuovi casi di coronavirus in Svizzera. Come comunicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica sono 181 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Una, invece, ospedalizzazione in più rispetto a ieri.

Il bilancio dei decessi resta a quota 1'706, nessuno in più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono 7’906 le persone testate con il tampone.