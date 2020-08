Quarantena obbligatoria per chi rientra dalla Spagna

BERNA – Anche la Spagna e Singapore rientrano nei Paesi considerati a rischio per la Svizzera. Lo ha comunicato l'Ufficio federale della sanità pubblica specificando che la misura entrerà in vigore dall'8 agosto. Un'eccezione è fatta per le Isole Baleari e le Isole Canarie.

La decisione è stata presa dopo che l'incidenza della malattia in Spagna ha superato il 68,6 infezioni per centomila abitanti. Chi tornerà in Svizzera dalla Spagna, quindi, sarà obbligato a mettersi in quarantena entro due giorni dal rientro. Sono, quindi, 46 i Paesi considerati a rischio.