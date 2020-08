Jorge loves Lugano. Il campione dà il via alla photo challenge

LUGANO – Ci sono sportivi che vengono a vivere in Svizzera per questioni fiscali e non sono mai presenti, c’è poi chi sceglie il nostro paese per vari motivi e poi se ne innamora, tanto da farne la propria casa a tutti gli effetti. Fra loro c’è l’ex pilota di MotoGp Jorge Lorenzo, da qualche anno residente a Lugano.

Come si può vedere dal suo profilo Instagram, il Ticino è il centro del suo mondo, quando non è impegnato in giro per il mondo per le competizione e per il suo lavoro di collaudatore Yamaha. Passeggiate sul lungolago o in Piazza Riforma, tagli di capelli dai parrucchieri locali, caffè e aperitivi nei bar della zona, cene con gli amici in ristoranti e hotel, giornate di relax in piscina o al fiume, video della vista dal suo appartamento: Jorge vive e respira Lugano tutti i giorni.

Ecco perché, probabilmente, oltre che per la fama acquisita da sportivo, la Regione di Lugano lo ha voluto come protagonista della photo challenge, ovvero di un nuovo gioco che parte dallo spagnolo sui social. Ovvero, si “nomina” qualcuno che deve a sua volta postare una foto con la scritta “I love Lugano”. A dare il buon esempio, assieme al pilota spagnolo, c’erano il sindaco Marco Borradori e Fabio Schnellmann, che lo ha definito "ormai un luganese doc".

“Io amo Lugano”, ha scritto su Instagram, invitando tutti a “venire a visitare questa bella città e farsi una bella foto con la scritta”.