Coronavirus, in Svizzera un morto e 187 casi in 24 ore

BERNA – L'Ufficio federale della sanità pubblica ha pubblicato il bollettino giornaliero in merito all'evoluzione coronavirus in Svizzera. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 187 nuovi contagi per un totale di 36'895 casi. Nell'ultimo giorno si è registrato un ulteriore decesso in Svizzera che porta il totale a quota 1'713 vittime.

L'incidenza della malattia ha raggiunto i 429,9 casi ogni centomila abitanti. Le persone messe in isolamento sono 1'331, mentre più di 18mila persone si trovano in quarantena.