Coronavirus, in Svizzera 234 nuovi contagi e un decesso

BERNA – Non si arresta la crescita di nuovi contagi da coronavirus in Svizzera. Nelle ultime 24 ore – riferisce l'Ufficio federale della sanità pubblica –, si sono registrati 234 casi per un totale di 37'043 da inizio pandemia. Due, invece, le nuove ospedalizzazioni. I morti in Svizzera salgono a quota 1'715, uno in più di ieri.

1'357 le persone messe in isolamento e altre 4'550 in quarantena per aver avuto contatti con loro. A queste vanno aggiunte le 18'086 persone in auto-quarantena dopo il rientro da un Paese considerato a rischio.