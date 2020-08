Coronavirus, continuano a crescere i contagi in Svizzera

BERNA – Terzo giorno consecutivo sopra i duecento contagi in Svizzera. Come riferito dall'Ufficio federale della sanità pubblica, sono 268 i contagi registrati nelle ultime 24 ore al cospetto di 7'331 tamponi effettuati in tutta la Nazione. I morti a causa del Covid-19 in Svizzera sono 1'716, uno in più rispetto a ieri.

Nove, invece, le persone ricoverate in ospedale nell'ultimo giorno. Quelle che si trovano attualmente in isolamento dopo la positività al test sono 1'535. Altre 4'553 si trovano in quarantena per aver avuto contatti con loro. Nella stessa situazione altre 15'928 persone, costrette alla quarantena obbligatoria dopo aver fatto rientro da un Paese considerato a rischio.