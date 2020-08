Coronavirus, primo morto in Svizzera sotto i trent'anni

BERNA – Continuano ad aumentare i nuovi contagi da coronavirus in Svizzera. In particolare, i Cantoni più colpiti sono Vaud, Ginevra e Zurigo. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il responsabile per le malattie trasmissibili dell'UFSP Stefan Kuster. "Molti di questi – ha aggiunto – sono casi riconducibili a ritorni dalle vacanze nei Paesi considerati a rischio".

In Svizzera, purtroppo, è morta la prima persona sotto i trenta anni per coronavirus. Si tratta del primo caso nella nostra Nazione. "Stando alle prime informazioni, si trattava di una persona sana", ha detto Kuster.