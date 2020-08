BERNA - Non è vero che un giovane sotto i 30 anni, sano, è deceduto in Svizzera per Coronavirus. La notizia era stata diffusa oggi dall'UFSP ma il Canton Berna ha fatto sapere di non aver inviato alcuna notifica di decesso.

I dati sono quelli di un giovane sotto i 30 anni, come detto, ma non è morto, è in isolamento e non presenta sintomi gravi. È stato reso noto dalle autorità cantonali bernesi.