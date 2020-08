Anche a Ferragosto ampiamente sopra i 200 contagi

BERNA - Siamo al quarto giorno con i contagi in Svizzera superiori ai 200. In questa giornata di Ferragosto, sono 253 i nuovi positivi al Covid, portando il totale a 37'824.

Ieri era stata comunicata la morte di un giovane sotto i 30 anni, poi smentita dalle autorità del Canton Berna (l'uomo ha il Coronavirus ma sta bene, è in isolamento con sintomi leggeri). Non ci sono stati nuovi decessi, per cui il numero dei morti da inizio pandemia è di 1'715 (appunto uno in meno rispetto a ieri dato che è stato corretto il dato relativo al giovane).

Da ieri sono stati effettuati 7'179 test. Le persone ospedalizzate sono 9.