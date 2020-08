Scendono i contagi ma c'è un morto

BERNA - C'è un morto a causa del Coronavirus, ma i contagi sono un quinto in meno rispetto a ieri. Sono esattamente infatti 200, in questa domenica, i nuovi positivi al test del Covid.

Si parla quindi in totale di 38'124 positivi e 1'716 decessi. L'incidenza sulla popolazione è di 444,2 per 100mila abitanti. I test effettuati da ieri sono 5'618, il 5,2% delle persone è risultata positiva.

Per quanto concerne le persone in isolamento, sono 1'568, con 4'632 in quarantena per contatti con loro, oltre a 16'131 sottoposti alla misura dopo essere stati in paesi a rischio.