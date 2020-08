Malta, Croazia, Spagna: qui i ticinesi cercano la movida, qualcuno torna col Covid

BELLINZONA – Giorgio Merlani non ha nascosto alla RSI di essere preoccupato, anche se i numeri di contagiati in Ticino sono comunque sempre sotto la decina (4, come visto, nel weekend). "Se dall'inizio di maggio i casi di rientro sono quasi la metà, nell'ultima settimana sono il 70/80%”, afferma però.

E spiega che 5 fra quelli conteggiati nella scorsa settimana sono di persone di rientro dalle ferie all’estero. Spagna, Croazia, Malta, paesi non nella lista nera ma che ne faranno probabilmente parte presto, paesi di mare e movida.

In quarantena dopo le vacanze in paesi sulla black list ci sono circa 500 persone.

Qualcuno chiede di imporla anche a chi ritorna dalla Svizzera Interna, dove ci sono cantoni, tra cui Ginevra, con numeri importanti. Ma per Merlani sarebbe difficile, “dopo che il Ticino ha passato quello che ha passato anche se ora le nostre cifre sono sicuramente più basse della media nazionale”.