BERNA – Superano i 100 ma sono abbondantemente sotto i 200. I contagi in Svizzera per la prima volta da parecchio tempo si attestano sotto le due centinaia. Sono infatti 128 in 24 ore, su 2'789 test effettuati.

Non si registrano nuovi decessi, per cui i numeri parlano di 1'716 morti e 38'252 contagiati.

C’è stata una nuova ospedalizzazione, portando il totale a 4'434.