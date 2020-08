Clamoroso, i principali carnevali hanno deciso: niente edizione 2021

BELLINZONA - Sapevano di dover decidere in fretta, perchè altrimenti non ci sarebbe più stato il tempo tecnico per organizzarsi. Ma c'è ancora tanta incertezza per quel che concerne le misure per il Covid, cosa si potrà fare e quando, e allora i maggiori carnevali del Ticino (Bellinzona, Chiasso, Tesserete e Biasca) hanno scelto di non tenere l'edizione 2021.

Secondo La Regione lo hanno comunicato oggi a Norman Gobbi. In realtà la decisione definitiva dovrebbe arrivare a inizio settembre, ma i comitati organizzatori sono convinti che se le restrizioni ci saranno ancora, sarebbe impossibile tenere le manifestazioni come le conosciamo.

"A un certo punto subentra il senso di responsabilità", ha spiegato al quotidiano bellinzonese Flavio Petraglio, presidente del Rabadan.

Come aggiunge il suo omologo di Biasca, si vuole fare in modo di non diffondere ulteriormente il virus, e poi c'è anche una questione pratica: l'anno scorso alcuni carnevali si sono dovuti fermare, partire e poi doversi stoppare un'altra volta diventerebbe problematico per molti.

Dovrebbe adeguarsi anche Roveredo.