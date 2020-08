Boom di contagi. Ben 311 in 24 ore, 19 ospedalizzazioni e salgono le persone in quarantena perchè rientrati da paesi a rischio

BERNA – Oggi purtroppo è boom di contagi in Svizzera: sono ben 311 quelli registrati nelle ultime 24 ore.

Il totale dei contagiati sale quindi a 38'760, con un’incidenza di 451,6 persone ogni 100mila abitanti, dunque in rialzo. I test effettuati da ieri a oggi sono stati 10'785, con una percentuale di positivi del 5,1%.

Si registrano anche due decessi, che fanno salire il totale a 1'719.

Sale pure il numero dei ricoverati, 19 nelle ultime 24 ore.

Per quanto concerne le persone in isolamento, sono 1'853, con 6'536 in quarantena. Aumentano i cittadini che devono stare in quarantena dopo essere rientrati dai paesi a rischio: sono ben 21'546.