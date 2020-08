BERNA - Non solo in Ticino i contagi sono minori rispetto a ieri, ma anche in Svizzera. Oggi se ne registrano infatti 266, a fronte di 9'209 tamponi.

L'incidenza dei contagi, che in totale sono 38'026, è di 454,7 casi per 100mila abitanti.

I decessi restano stabili a 1'719, con 8 nuovi ricoveri in ospedale.