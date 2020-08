BERNA - Ieri Alain Berset ha detto di non allarmarsi per i picchi più alti perchè a contare è la media settimanale (che comunque si sta alzando) ma quando i nuovi contagi da Coronavirus in un giorno superano quota 300, colpisce sempre.

Da ieri a oggi se ne registrano 306 nuovi, portando il totale a 39'332. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 10'026.

I decessi restano fermi a 1'719. 13 persone sono però state ricoverate all'ospedale, per un totale di 4'481.