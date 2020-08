BERNA - Oggi, sabato, i contagi scendono sotto quota 300 ma purtroppo si registra un decesso.

I testati risultati positivi sono 295, su 9'927 test effettuati.

I decessi salgono per contro a 1'720, ovvero 20 morti ogni 100mila persone, mentre i contagiati sono in totale 39'627.

In isolamento si trovano attualmente 1'739 persone, in quarantena 5'742. 15'037 sono quelle poste in quarantena perché rientrate da una zona a rischio.