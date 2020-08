In Svizzera 276 contagi, ma 42 sono dei giorni scorsi. Nessun decess

BERNA - I nuovi casi di Coronavirus in Svizzera sono 276, ma i dati risultano sfalzati perchè comprendono 42 contagiati che non erano stati notificati negli scorsi giorni a causa di un ritardo da parte di un laboratorio.

Il totale sale comunque a 39’903. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7'702 test.

Non si registrano decessi, la quota rimane ferma a 1'720.

Nelle ultime 24 ore sono state ospedalizzate 6 persone, portando il totale a 4'490.

In isolamento vi sono 1'739 soggetti, mentre 5769 individui sono in quarantena per essere state in contatto con le prime, a cui si aggiungono 15’008 persone rientrate da paesi a rischio.