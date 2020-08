Un decesso nelle ultime 24 ore, i contagi superano quota 40mila

BERNA – Una persona è morta a causa del Coronavirus nelle ultime 24 ore in Svizzera. I nuovi contagi sono invece 157.

Si superano così i 40mila casi, con 40'060, con un’incidenza di 466,7 persone su 100mila abitanti. I morti salgono a 1'721. I tamponi effettuati sono stati 4'310.

Nel frattempo 5 pazienti sono stati ospedalizzati.

In isolamento restano 1'739 persone, quelle in quarantena sono 5'740, mentre altre 15'033 devono osservare la quarantena perché sono stati in paesi che fanno parte della lista nera.