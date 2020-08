Due persone sono decedute per Covid in Svizzera

BERNA - Questa volta purtroppo si registrano due decessi, facendo salire il totale in Svizzera a 1'723.

I nuovi contagiati sono 202, arrivando in tutto da inizio pandemia a 40'262. Sale l'incidenza nella popolazione, 469,1 casi per 100mila abitanti.

11 persone sono state ospedalizzate.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6'641 tamponi, il 5,1% delle persone testate è risultato positivo.

In isolamento ci sono 1'749 persone, in quarantena per aver avuto contatti con loro 5'702, mente quelle che devono osservare una quarantena per essere stati in paesi a rischio sono 15'044.