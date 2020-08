Piogge forti per tutto il weekend e temperature che si abbassano. I Righeira direbbero che l'estate sta finendo...

BELLINZONA – Con settembre di solito si ritiene che l’estate stia finendo, perché il tempo delle vacanze termina e i ragazzi tornano sui banchi di scuola. Chi desiderava vivere un ultimo weekend agostano di bel tempo e sole, resterà deluso: sarà un fine settimana a tregenda, con forti piogge.

MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado 3 per tutto il Ticino (e non solo), dunque pericolo marcato, dalle 12 di domani sino alle 12 di domenica per piogge. Previsti dagli 80 ai 160 centimetri di acqua.

Infatti, per domani si prevede “al sud il mattino rapida copertura del cielo e primi rovesci locali già possibili; nel pomeriggio coperto e piogge in estensione e rafforzamento, in parte a carattere temporalesco a partire dalla serata. In Engadina peggioramento più tardivo: il mattino ancora abbastanza soleggiato, poi nuvoloso e precipitazioni a partire dal tardo pomeriggio. A basse quote temperatura minima 18 gradi, massima sui 23, in Alta Engadina 17. In montagna vento moderato o forte da sudovest, in ulteriore rafforzamento nella notte su sabato. Isoterma di zero gradi a 3800 metri. Cime nella nebbia probabilmente già dalle prime ore della giornata”.

Per sabato MeteoSvizzera vede tempo “coperto con precipitazioni estese, in parte temporalesche e con accumuli localmente abbondanti, in diminuzione verso sera. 21 gradi” mentre per domenica “nuvolosità ancora estesa con schiarite alternate ad alcuni rovesci rovesci. Verso sera probabile passaggio a tempo asciutto a partire dal Ticino. Nelle vallate superiori arrivo del vento da nord. 21 gradi”.

Da notare come anche le temperature scendono in modo netto. E non sembrerebbero rialzarsi in modo significativo nemmeno nei giorni successivi. L’estate sta finendo? Come direbbero i Righiera, un anno se ne va…