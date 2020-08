Dal disinfettante a base di grappa di mirtilli bio e fiori di sambuco alle mascherine made in Ticino. E per i lettori di TicinoLibero...

LIGORNETTO – Il tutto nasce, come spesso accade tra amici, da una constatazione arrivata durante una chiacchierata. I prodotti anti-Covid, dalle mascherine ai disinfettanti, erano troppo cari, e anche difficili da trovare a inizio pandemia.

E da qui è nata l’idea, una via di mezzo tra attività accessoria e volontariato, con lo scopo di garantire articoli anti-COVID di qualità a prezzi accessibili (modello imprenditoriale dotato di una forte componente sociale e solidale).

Sinue Bernasconi e Michele Pani hanno creato la Swiss Medical & Health Supplies. Per il momento si occupa di vendere disinfettanti, a prezzi accessibili ma soprattutto intimamente legati al Ticino. Infatti, a Ligornetto, presso la Distilleria Valera, è stato appena imbottigliato un disinfettante a base di grappa di mirtilli bio e fiori di sambuco del Mendrisiotto, un prodotto locale ed ecosostenibile che vuole essere un tributo al territorio dove i due giovani sono nati e cresciuti.

Per essere più economici e più ecologici, i due giovani propongono il riempimento delle bottiglie di disinfettante, per le spedizioni usano - inter alia - scatole in carta erba e buste in bioplastica prodotta con materie prime naturali di origine rinnovabile, tra cui l’amido di mais. Gli ordini sono ritirabili presso i due pick-up point (Rancate e Pregassona) o recapitati a domicilio per la modica cifra di 5.90 fr. (gratuita da 99.- fr.).

Per venire incontro a tutte le piccole attività, in difficoltà col Covid, sul sito viene offerto uno spazio pubblicitario gratuito a tutte le aziende con al massimo 20 dipendenti e con sede nella Svizzera italiana.

Non è finita: a breve verrà ampliata la gamma Made in Ticino, introducendo mascherine chirurgiche, mascherine riutilizzabili, visiere protettive e altri disinfettanti.

Ulteriori info si possono trovare sul sito www.smhs.ch o sulla pagina Facebook Swiss Medical & Health Supplies.



“Siamo dell'idea che un progetto così radicato al territorio ticinese/sottocenerino sarebbe in grado di suscitare l'interesse delle lettrici e dei lettori di TicinoLibero”, ci ha spiegato Bernasconi. E per voi lettori, esiste il codice sconto TICINOLIBERO (10% su tutto l'assortimento), valido sino al 30 settembre 2020.