Esce domani il secondo volume di Meno Trenta firmato da Stefano Artioli. "Analisi" disponibile in tutti i City shop

Lunedì 31 Agosto 2020 segnerà l’uscita del secondo volume della trilogia Meno Trenta dal titolo “Analisi”. L’imprenditore Stefano Artioli, dopo il primo testo intitolato “Riflessione”, stimola il pensiero all’osservazione, all’analisi e al confronto tra ciò che Lugano è e cio che potrebbe essere. Otto capitoli di approfondimento, e paragone in un viaggio attraverso la Svizzera.

Per l’autore quelle presentate sono condizioni uniche, primarie, alle quali ogni organo pubblico e privato di Lugano dovrebbe ambire, cogliendo opportunità, dimostrando coraggio e dedicandosi alla città di Lugano. "Nel corso di quest’ultima estate – racconta l'autore – è nato in me il bisogno di vedere meglio, di esaminare,d’indagare e fotografare diverse realtà urbane di oltre Gottardo. In tutta coscienza ho trovato questo essere il modo migliore, forse l’unico, in grado di descrivere con trasparenza cosa intendo per “Lugano Meno Trenta – Analisi”. Analizzare ha assunto il significato di approfondire."

Un racconto fatto di fotografie e brevissimi scritti per offrire una radiografia veritiera di una realtà piena di contraddizioni e criticità ma con molte potenzialità e tanta voglia di riscatto. Meno Trenta è una trilogia che, partendo dalla rappresentazione della Lugano odierna (“Riflessione”, 2019), suggerisce un percorso di rinnovamento attraverso il confronto con le città

elvetiche più progredite (“Analisi”, 2020) per approdare ad un’idea di sviluppo urbano, ad un’immagine della Lugano futura tramite rendering e ricostruzioni ideali (“Azione”, 2021).

Meno Trenta "Analisi" è disponibile a partire da Lunedì 31 Agosto in tutti i City Shop designati e acquistabile attraverso il sito internet menotrenta.ch