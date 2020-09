Coronavirus, caso nella 'Nati': Foletti positivo al tampone

BERNA – L'allenatore dei portieri della Nazionale Svizzera Patrick Foletti è risultato positivo al coronavirus in occasione del raduno della Nazionale rossocrociata in vista della trasferta in Ucraina.

Foletti era stato informato mentre si stava dirigendo all’hotel del raduno di un caso sospetto nel suo ambito familiare. Immediatamente isolato dallo staff medico, il preparatore è stato sottoposto al tampone, successivamente risultato positivo.

La squadra partirà regolarmente questo pomeriggio per l'Ucraina non essendo entrata in contatto con Foletti, che è asintomatico e sta bene.