Coronavirus, in Svizzera 370 nuovi contagi e nessun morto

BERNA – In Svizzera, nelle ultime 24 ore, sono state registrati 370 nuovi contagi da coronavirus. Un dato – fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica – che fa salire a quota 42'763 i casi totali. Nove, invece, i ricoveri avvenuti nelle ultime 24 ore. In isolamento si trovano 1'745 persone e 4'962 sono quelle sottoposte a quarantena, a cui si devono aggiungere le 10'578 persone in quarantena dopo il rientro da un Paese considerato a rischio.

L'incidenza della malattia ha raggiunto a 498,2 casi e 20,1 morti ogni centomila abitanti.