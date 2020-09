In Svizzera i contagi restano abbondantemente sopra i 300. Positivi però il 4,9% dei testati

BERNA – I contagi in Svizzera restano alti, nell’ultima giornata se ne contano 364, con anche tre decessi.

I totali passano così rispettivamente a 43'127 e 1'730, con incidenze di 502,5 casi su 100mila abitanti e 20,2 casi su 100mila abitanti.

Il tasso di positività rispetto ai test effettuati oggi è del 4,9%. Sono state infatti testate 14'911 persone.

In isolamento ci sono 1'764 persone, in quarantena, per essere stati a contatto con loro, 5'001 e 10'622 perché sono rientrati da paesi a rischio.