Kuster: "Nessun aumento esponenziale"

BERNA – 405 nuove infezioni, 2 morti e 14 nuovi ricoveri. I dati registrati in Svizzera nelle ultime 24 ore possono destare qualche preoccupazione, ma non per l’ufficio federale della sanità pubblica. Nonostante un esponenziale aumento del numeri di contagi, il responsabile delle malattie trasmissibili dell’UFSP Stefan Kuster ritiene che “il tasso di riproduzione del virus non è ancora esponenziale essendo inferiore a 1”.

“La situazione sul fronte dei decessi e dei ricoveri – aggiunge – rimane stabili. Gli sforzi profusi da Cantoni e popolazione stanno dando i frutti sperati. È ovvio che tutti devono fare il massimo per evitare una forte progressione del virus. Molto dipenderà dai rientri delle vacanze”.