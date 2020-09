A Besso la colonna per la Posta si fa in...farmacia

BESSO – A Besso è possibile spedire pacchi, lettere, raccomandate, comprare francobolli, pagare le fatture e prelevare contanti in...farmacia. Sì, perché da inizio mese la filiale della Posta si è trasferita all’interno della Farmacia della Stazione in via Sorengo 1.

Una decisione, quella della Posta, che ha creato più di un malumore nel paese. L’Associazione Besso Pulita si era mobilitata raccogliendo 4’738 firme contro lo spostamento della filiale definendola “una vera presa per i fondelli”.

A una settimana dall’apertura dello sportello della Posta in Farmacia, le lamentele proseguono. Questa mattina – ci segnala un lettore – una quindicina di persone sono rimaste in colonna per entrare in farmacia.

“Ecco – commenta – la triste fine della Posta...”.