BERNA – In Svizzera, nelle ultime 24 ore, sono state registrati 245 nuovi contagi da coronavirus. Un dato – fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica – che fa salire a quota 44'837 i casi totali. Nell'ultimo giorno, fortunatamente, non si è registrato nessun decesso in più rispetto a ieri. Sei, invece, i ricoveri avvenuti nelle ultime 24 ore.