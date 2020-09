"Tutti i danni della libera circolazione. Il Governo raccolga i dati e faccia chiarezza"

BELLINZONA – "Da oltre 10 anni il Canton Ticino è la vittima sacrificale della libera circolazione". Inizia così l'interrogazione che Boris Bignasca – a nome della Lega dei Ticinesi – ha inoltrato al Governo. "Questi accordi – si legge – mettono in crisi il nostro tessuto sociale, sull’altare degli interessi dei grandi gruppi economici soprattutto d’Oltralpe. I danni per il Ticino sono evidenti e si possono elencare rapidamente, in maniera non esaustiva:

- costante incremento del dumping salariale

- diminuzione del salario (medio e mediano) rispetto alla media nazionale

- aumento del numero di disoccupati (ILO) e sottoccupati

- emigrazione di Ticinesi verso altri Cantoni in cerca di occasioni di lavoro dignitose

- aumento dei reati e aumento dei costi delle procedure penali e delle detenzioni

- aumento dei controlli nel mondo del lavoro e aumento della burocrazia

- aumento degli stranieri a beneficio delle assicurazioni sociali



Sarebbe dunque auspicabile che il Governo possa elaborare uno studio analizzando i costi sociali che il Ticino sta pagando per la libera circolazione e che il popolo ticinese ha già diverse volte bocciato".

Alla luce di quanto esposto, ecco le domande sottoposte al Governo:

1. DUMPING - Il Governo può quantificare il dumping salariale avvenuto negli ultimi 10 anni in Ticino? Si possono fornire dei confronti con la media salariale degli altri Cantoni? Di quanto si sono impoveriti i lavoratori e le lavoratrici ticinesi rispetto ai confederati?



2. DISOCCUPAZIONE - Di quanto sono aumentati i disoccupati? Quanti ticinesi (residenti compresi) sono stati a beneficio della disoccupazione (anche solo per 1 mese)? Quanti ticinesi sono stati a beneficio dell’assistenza negli ultimi 10 anni? Si può avere un confronto intercantonale? Quanti sono i ticinesi sottoccupati?

3. EMIGRAZIONE - Quanti ticinesi sono emigrati verso altri lidi – soprattutto all’interno della Confederazione – negli ultimi 10 anni alla ricerca di occasioni di lavoro dignitose?



4. CRIMINALITÀ - Di quanto sono aumentati i reati (in particolare violenti e contro il patrimonio) negli ultimi 10 anni? Quanti di questi reati vengono commessi da stranieri e non residenti? Quanto è costata la gestione di questi reati: forze di polizia, controlli preventivi, procedure penali, procedure di detenezione?



5. BUROCRAZIA - Di quanto sono aumentati i controlli nel mondo del lavoro negli ultimi 10 anni a causa degli abusi dovuti alla libera circolazione? Elencare i controlli delle paritetiche, della polizia e dei vari uffici cantonali preposti (UIL, USML…). Elencare anche i costi sostenuti.

6. COSTI SOCIALI - Di quanto sono aumentate le prestazioni sociali negli ultimi 10 anni? Quante prestazioni vengono elargite a permessi B o C o altri? Elencare tutte le prestazioni sociali elargite dall’ente pubblico.