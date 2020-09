Burioni: "Il Covid pericoloso perchè molto contagioso, in particolare lo trasmettono gli asintomatici"

LUGANO – Ieri si è aperta la seconda edizione di Endorfine Festival e lo ha fatto col botto, ospitando il noto virologo italiano Roberto Burioni. Era tutto esaurito per ascoltare le parole di Burioni sull’epidemia Covid e su che cosa dovremo aspettarci in futuro.

Fra il pubblico, anche qualche no vax, che ha cercato di farsi sentire. Si trattava di una decina di persone. Lo studioso ha parlato anche del tema vaccini, spiegando come a suo avviso “l’obbligatorietà del vaccino sarebbe una sconfitta, così come sarebbe una catastrofe se il vaccino dovesse trasformarsi in uno strumento politico”. Sostiene che scegliere di vaccinarsi sarà una scelta “di protezione individuale, ma anche un gesto di responsabilità sociale perché insieme alla protezione di un individuo singolo c’è la protezione dell’intera collettività”.

Arriverà o no una seconda ondata, soprattutto ora che i contagi stanno salendo e che si avvicinano i mesi freddi? Secondo Burioni, dipende da noi e dai nostri comportamenti. Bisognerà rispettare distanze sociali, uso di mascherine, igiene delle mani, fino a quando non arriverà il vaccino.

Ha spiegato anche perché il Coronavirus non è una semplice influenza. “È molto contagioso e nessuno sembra avere un sistema immunitario in grado di difendersi. Tutta la popolazione mondiale, potenzialmente, può essere infettata. A far paura oggi è in particolare la statistica riguardante la percentuale di contagi da persone asintomatiche, circa il 50%

Sul palco Marco Borradori e Roberto Badaracco hanno lodato Endorfine, definendolo un evento culturale importante. Gli ospiti di questa edizione rappresentano davvero un cast stellare, per discutere di più temi.