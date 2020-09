Berset vuole evitare un secondo lockdown e dice no all'immunità di gregge

BERNA – Immunità di gregge? Per Alain Berset, interpellato dalla SonntagsZeitung, non funziona. L’obiettivo principale ora è evitare un secondo lockdown e lo si potrà fare con misure ragionevoli, mirate e regionali.

“Questo è un chiaro messaggio ai Cantoni. Non dobbiamo più semplicemente arrenderci, come abbiamo fatto la scorsa primavera”, spiega, riferendosi anche a uno strumento per lui fondamentale, ovvero il contact tracing. Una misura da applicare sino a quando la crisi sarà finalmente finita, e nei prossimi mesi in particolare con l’arrivo dell’influenza stagionale.

Per quanto concerne l’immunità di gregge, Berset sottolinea come a suo avviso non abbia funzionato da nessuna parte. “Coloro che credono che dobbiamo solo proteggere i più vulnerabili e che possiamo lasciare che il virus circoli liberamente si sbagliano”, afferma, specificando che isolare i più deboli per lungo tempo equivarrebbe a una sorta di prigionia, e “nessuno può pensarlo seriamente”.