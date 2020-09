Clamoroso! Il preparato di erbe che si usa per rafforzare il sistema immunitario sconfiggerebbe il Covid!

BERNA – Uno studio che potrebbe rivoluzionare quanto si sa sul Covid. Un laboratorio di Spiez, nel Canton Berna, ripreso dal Blick, sarebbe convinto che un preparato di erbe prodotto da una ditta turgoviese avrebbe proprietà curative col Coronavirus!

Si tratta della nota Echinaforce, prodotto a partire dalla pianta Echinacea purpurea.

Cosa c’entrerebbe col Coronavirus? È stato utilizzato in vitro su cellule umane provenienti dalle vie respiratorie superiori. I dati mostrano rilevati che il prodotto è in grado di inattivare i virus Sars-CoV-2, dunque guarendo dal virus. Non è ancora certo, perché va visto come agisce a livello fisiologico. Ma si potrebbe essere certamente davanti a una scoperta sensazionale e clamorosa.

Echinaforce è efficace anche contro altri problemi alle vie respiratorie.

Le proprietà della pianta con cui viene creata sono antivirali, antibatteriche e immunostimolanti: dunque, sono di stimolazione e di potenziamento del sistema immunitario - soprattutto contro le malattie da raffreddamento - batteriostatiche, virustatiche e antinfiammatorie. Solitamente viene assunta nei mesi freddi, proprio per aumentare le difese immunitarie contro i malanni di stagione ed è efficace anche contro il raffreddore. Viene usata come rimedio anche per le infezioni del tratto urinario e per favorire la guarigione di ferite.

Controindicazioni? A causa della sua attività stimolante sul sistema immunitario, l'utilizzo di questa pianta non dovrebbe essere effettuato in pazienti con un sistema immunitario iperattivo, ossia nei pazienti affetti da patologie autoimmuni (come, ad esempio, HIV, leucemie, sclerosi multipla, ecc.), e potrebbe causare problemi gastrointestinali.