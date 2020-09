La Regione cambia direttore: Ritzer succederà a Caratti

BELLINZONA – Scossone in casa La Regione. Il direttore Matteo Caratti lascia la direzione dopo oltre 20 anni. Ne dà notizia il sito web del quotidiano bellinzonese comunicando che al suo posto subentrerà Daniel Ritzer. I nuovi vicedirettori, invece, saranno invece Andrea Manna e Lorrenzo Erroi.

"Il cambiamento – spiega il CEO Rocco Salvioni – è stato fatto per accelerare il processo di riorganizzazione de laRegione in una redazione e un'azienda che si occupa di informazione in un contesto multicanale accresciuto. La nuova direzione saprà coniugare queste necessità organizzative con la qualità giornalistica riconosciuta alla testata".

Dal canto suo, Giacomo Salvione ringrazia Caratti per "l'impegno profuso e per aver difeso la linea editoriale del quotidiano".