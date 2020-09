Terza edizione per @cuorebuiorrore. E fra qualche mese uscirà un nuovo thriller di Mancini ambientato in una... bara!

BELLINZONA - Grande successo per @cuorebuiorre, thriller psicologico pubblicato

da Fontana Edizioni nel 2015, che giunge ora alla terza edizione. Da subito il libro, un thriller "cinematografico", era piaciuto ai lettori di tutte le età coinvolgendo in particolar modo i più giovani.

Era un po' l'obiettivo dell'autore, il giornalista classe 1980 Patrick Mancini: il romanzo avrebbe dovuto lasciare emozioni non solo ai lettori accaniti, bensì anche a quelle persone non abituate alla lettura. Obiettivo assolutamente centrato, considerando sia l'età media dei lettori (diversi under 30 hanno letto e apprezzato il libro), sia l'elevato numero di post pubblicato sui social network soprattutto in occasione dei primi mesi dopo l'uscita.

Con immediatezza e sintesi, Mancini aveva parlato di temi delicati come il tradimento, la vita, la morte. Nel libro, infatti, la giovane mamma Annalisa si trova legata a una sedia, in una stanza piena di schermi, con come ultimi ricordi uno specchio e un vestito sexi.

Ora il romanzo avrà la sua edizione.

Mancini non si è però fermato qui: ha pubblicato il suo secondo libro, "#promessisposi-Stavolta tocca a te", nel 2019, e a primavera 2021, Fontana Edizioni pubblicherà il terzo libro di Patrick Mancini, un thriller a tinte nere e gialle che promette di fare discutere. Già solo per il fatto che sarà ambientato in una bara.